«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз Михаила Поленова на матч 27-го тура Примеры

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 27-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Барселона» – «Реал Сосьедад».
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.83.
«Барса» проиграла в «класико», но остаётся в чемпионской гонке, а «Сосьедад» в этом сезоне — очень яркая команда, очень много забивает и много при этом пропускает.
В Испании практически каждый год есть такая команда, которой хочется симпатизировать просто за то, что играет красиво. В распоряжении главного тренера «Сосьедада» сейчас очень хороший выбор игроков, и прежде всего атакующих — Мартин Эдегор, Вильям Жозе. Аднан Янузай сидит на лавке и не проходит в основной состав.
Мне кажется, и на «Камп Ноу» «Реал Сосьедад» способен сыграть с позиции силы, если будет нужно. Ну или хотя бы играть с позиции агрессии. Это тоже возможно. Честно говоря, не очень верю, что «Барса» может проиграть «Сосьедаду», не ставил бы на результат.
Хочу рассмотреть вариант с голами. Нравится вариант «обе забьют». «Барса» дома забивает всегда. Кроме того, после осечки в «класико» должна играть на победу. «Барселона» будет играть всерьёз, а «Сосьедад» обязательно напряжёт. Прогноз — обе забьют + тотал голов больше 2,5 с коэффициентом 1.83».
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