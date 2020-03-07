«Динамо» — «Тамбов»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Российской Премьер-Лиги 7 марта

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Динамо» — «Тамбов» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Динамо» за 1.55.
«Думаю, что «Динамо» уступило «Спартаку» не совсем по игре в первом матче чемпионата после зимней паузы. «Тамбов» в поединке против «Рубина» тоже очень неплохо смотрелся. Поэтому нас ожидает довольно интересный матч.
Динамовцы, конечно, являются фаворитами встречи, они захотят реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачу в дерби. Хозяева активно начнут матч, и если у них получится быстро отличиться, то игра вполне может закончиться крупным поражением гостей.
«Тамбов» является неуступчивой командой, которая дисциплинированно обороняется и угрожает воротам соперника с помощью быстрых контратак. У тамбовчан в этом сезоне уже были хорошие игры и победы над сильными соперниками, команда может преподнести сюрприз практически в любом матче, однако я не думаю, что это случится в предстоящей встрече».
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