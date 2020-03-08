«Челси» — «Эвертон»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Популярный футбольный комментатор и ведущий Александр Елагин сделал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Эвертон».
Ставка: победа «Эвертона» с форой (0) за 3.04.
«Внимание всех, кто следит за английским футболом сегодня приковано к двум вещам: в каком из туров чемпионом станет “Ливерпуль” и кто составит ему компанию в Лиге чемпионов в будущем сезоне. Одними из соискателей этих путёвок являются наши герои. Уверен в полном тумане в определении двух или трех команд, делегируемых Англией в Лигу чемпионов. “Ливерпуль” даже не беру, у них уже есть путёвка. Это зависит от окончательного решения по “Манчестер Сити” — дисквалифицирует УЕФА “горожан” или нет.
Интересно, что в первом круге, 7 декабря на “Гудисон Парк”, “Эвертон” выиграл у “Челси” со счётом 3:1, прервав трёхматчевую проигрышную серию с общим счётом 3:9. “Эвертоном” в том матче впервые руководил Данкан Фергюсон, сменивший португальца Марку Силву. “Челси” старается взять реванш у “ирисок” за прошлогоднюю неудачу. Цена очков в этот заключительный отрезок чемпионата чрезвычайно велика. “Эвертон” с тех пор, как его возглавил знаменитый Карло Анчелотти, может неприятно удивить любую команду АПЛ.
Стоит отметить, если “Эвертон” попадёт в Лигу Европы, а не в Лигу чемпионов, это всё равно будет считаться огромным успехом. Ведь Анчелотти принимал команду, шедшую на 15-м месте, стоявшую вблизи от зоны вылета и не помышлявшую ни о каких еврокубках.
Предлагаю поставить на победу “Эвертона” с форой 0».
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