«Манчестер Юнайтед» — «Ман Сити»: прогноз Виктора Гусева на манкунианское дерби АПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».



Ставка: «МЮ» не проиграет за 2.50.



«Сейчас в английском клубном футболе период, который для меня сравним с Boxing Day, когда приходится играть через два дня на третий. В плавное течение чемпионата врезались бесконечные кубки — Кубок Англии, Кубок лиги. Нужно смотреть, у кого лучший запас, у кого есть полноценная замена стартового состава.



Это в меньшей степени касается «Сити», который даже без травмированного Агуэро выиграл у «Реала» в Испании в Лиге чемпионов. Мы увидели, как Де Брёйне может творить чудеса. У Гвардиолы мощная команда, должна выдержать эту кубковую гонку. И 1 марта «горожане» выиграли у «Астон Виллы» в финале Кубка Лиги.



У «Ман Юнайтед» травмирован Рэшфорд, выбыл на долгий срок. При хорошем стечении обстоятельств форвард вернётся только к финалу Кубка Англии. Это, конечно, ослабляет атакующий потенциал «Ман Юнайтед». У «Ман Сити» есть день в запасе после матча английского Кубка с «Шеффилд Уэнсдэй». «Горожане» играли в среду, а «Юнайтед» — в четверг с «Дерби Каунти».



Наверное, нужно ставить на «Сити» — более мощную команду, но не стану этого делать. Думаю, «Юнайтед» особенно сосредоточится на этом матче. Сыграет фактор домашнего поля «МЮ». Мой прогноз — 1Х c коэффициентом 2,50».



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