Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Манчестер Юнайтед» — «Ман Сити»: прогноз Виктора Гусева на манкунианское дерби АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Ман Сити»: прогноз Виктора Гусева на манкунианское дерби АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Ставка: «МЮ» не проиграет за 2.50.

«Сейчас в английском клубном футболе период, который для меня сравним с Boxing Day, когда приходится играть через два дня на третий. В плавное течение чемпионата врезались бесконечные кубки — Кубок Англии, Кубок лиги. Нужно смотреть, у кого лучший запас, у кого есть полноценная замена стартового состава.

Это в меньшей степени касается «Сити», который даже без травмированного Агуэро выиграл у «Реала» в Испании в Лиге чемпионов. Мы увидели, как Де Брёйне может творить чудеса. У Гвардиолы мощная команда, должна выдержать эту кубковую гонку. И 1 марта «горожане» выиграли у «Астон Виллы» в финале Кубка Лиги.

У «Ман Юнайтед» травмирован Рэшфорд, выбыл на долгий срок. При хорошем стечении обстоятельств форвард вернётся только к финалу Кубка Англии. Это, конечно, ослабляет атакующий потенциал «Ман Юнайтед». У «Ман Сити» есть день в запасе после матча английского Кубка с «Шеффилд Уэнсдэй». «Горожане» играли в среду, а «Юнайтед» — в четверг с «Дерби Каунти».

Наверное, нужно ставить на «Сити» — более мощную команду, но не стану этого делать. Думаю, «Юнайтед» особенно сосредоточится на этом матче. Сыграет фактор домашнего поля «МЮ». Мой прогноз — 1Х c коэффициентом 2,50».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020