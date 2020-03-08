«МЮ» — «Манчестер Сити»: прогноз Отара Кушанашвили на матч чемпионата Англии

Известный шоумен Отар Кушанашвили сделал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Ставка: «Ман Сити» победит с форой (-1.5) за 2.50.
«Мы с пацанами ломаем бошку. Что же делать? Набравшие ход те или озверевшие и осатаневшие другие? Несправедливостью кажется жребий «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола или норвежец, похожий на парня, приходящего в себя после героиновой зависимости? Кто? Тот начал побеждать, а этот тоже на днях показал, что он даже в Кубке умеет драться, как Андрей Миронов в фильме «Достояние республики».
Ставлю всё-таки на «Сити». Не могут ребята уйти на двухлетний покой, не хлопнув дверью в каждом отдельно взятом матче. Если уже Зидана опозорили. Ну не будет у них чемпионства внутри страны. Но «Манчестер Юнайтед» же неправедно занимает половину города — с ними нужно разбираться.
«Манчестер Сити» в гостях побеждает «Манчестер Юнайтед». Просто побеждает с разницей в два мяча. Моя ставка — победа «Сити» с форой (-1,5) и коэффициентом 2,50».
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