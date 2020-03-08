«Манчестер Юнайтед» — «Ман Сити»: прогноз Александра Елагина на матч 29-го тура АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин сделал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Ставка: «МЮ» победит с форой (+1) за 1.82.
«Болельщики с особым волнением ожидают окончательного решения по “Ман Сити”. Подтвердится дисквалификация на Лигу чемпионов или клуб отделается крупным штрафом и легким испугом? Вопрос очень волнует не только болельщиков “Ман Сити”, но и еще пять-шесть клубов, ведущих борьбу за места от Англии в еврокубках. Если “Сити” отстранят от Лиги чемпионов, это будет крайне обидно: команда показывает впечатляющий футбол, чего только стоит победа в Мадриде в матче Лиги чемпионов с “Реалом”. Действительно, блестящий стиль продемонстрировали “горожане” и по праву победили.
Есть чем похвалиться и “Манчестер Юнайтед”. Да, команда ещё далека от стандартов сэра Алекса Фергюсона, однако временами игра “красных дьяволов” смотрится очень ярко. В этом сезоне соперники встречались трижды. 7 декабря “Юнайтед” обыграл “Сити” в 16-м туре АПЛ на “Этихаде” со счетом 2:1. Потом команды встретились в двухматчевом полуфинале Кубка Лиги и обменялись победами на выезде: на “Олд Траффорд” со счетом 3:1 выиграл “Сити”, на “Этихаде” — “Юнайтед” (1:0). В итоге в финал вышла команда Гвардиолы и выиграла Кубок Английской лиги уже в третий раз подряд.
Сложно назвать фаворита в дерби на “Олд Траффорд”, всякое может случиться. Вон что творит Дэвид Де Хеа — сам себе, можно сказать, забивает. Рискну поставить на победу “Юнайтед” с форой (+1)».
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