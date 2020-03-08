«Бетис» — «Реал Мадрид»: прогноз Михаила Поленова на матч 27-го тура испанской Примеры

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 27-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Бетис» – «Реал Мадрид».



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.05.



«Бетис» превратился в середняка. Команда не то чтобы заурядная, но по крайней мере без той изюминки, которая когда-то была у команды Кике Сетьена.



Впрочем, «Реал» сейчас что, изюменный какой-то? Его игра в «класико» оставила двусмысленное впечатление. Второй тайм был просто вау, было прекрасное впечатление от «Реала», но был и первый тайм. А была ещё и игра с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, где как раз первый тайм был хорош, а второй оставил вопросы.



Вторые таймы «Реала» — это вообще довольно большая проблема. Так случается не только в Лиге чемпионов, но и в матчах чемпионата, и не только в матчах с крупными игроками, но в том числе и в игре с аутсайдером на своём поле иногда проблемы случаются.



Честно говоря, мне кажется, что вариант второй тайм больше первого в этой встрече с коэффициентом выглядит не как дежурный вариант, а как очень даже рабочий. Тем более гонка «Реала» и «Барселоны» заставит «Реал» играть по максимуму. «Бетис» будет по большей части защищаться, и вопросы распределения сил и хватания, как сказал бы Вадим Евсеев, это вопрос ключевой. Как правило, фаворит добивает аутсайдера во втором тайме. А в нашем случае и у самого фаворита есть проблемы в концовке встреч. Поэтому мне кажется, что второй тайм больше первого с коэффициентом 2.05 — хороший вариант».



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