«Херенвен» — «Аякс»: ставка Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 26-го тура Эредивизи сезона-2019/2020 «Херенвен» — «Аякс».
Ставка: ТБ 1.5 мяча в каждом тайме за 3.25.
«Эти команды всегда забивают друг другу много мячей, и отличаются, как правило, форварды. У обоих клубов есть ярко выраженные центральные нападающие.
Очень легко прогнозировать их матчи. «Аякс» давно не забивал много. Значит, у них должна прерваться эта серия. Сейчас аяксиды находятся не в своей тарелке.
«Херенвен» – клуб, с которым легко играть в атаке. Но и там тоже есть способы взломать оборону соперника. Поставил бы на ТБ 1,5 каждого тайма. Шикарный вариант для такого матча.
Однажды в сезоне такой прогноз уже сбывался в матче с участием «Херенвена». Думаю, зайдет и сейчас».
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