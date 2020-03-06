UFC 249. Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: когда пресс-конференция, какие прогнозы

7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (США) состоится первая пресс-конференция, посвящённая титульному поединку между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим временным чемпионом организации Тони Фергюсоном. Ориентировочно начало мероприятия запланировано на 2:00.



Прямая трансляция пресс-конференции будет доступна на канале UFC Russia в YouTube. Поединок Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном запланирован на 18 апреля.



По оценке букмекеров, Хабиб — фаворит грядущего поединка. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.34. Это примерно 70% вероятности. Сделать ставку на успех Фергюсона можно за 3.28 (30%).



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.