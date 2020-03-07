«Салават Юлаев» – «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на 4-й матч серии в Уфе

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на 4-й матч серии 1-го раунда Кубка Гагарина «Салават Юлаев» – «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» за 1.70.



«Матч «Салават Юлаев» — «Авангард» будет очень принципиальным и достаточно агрессивным. После поражения 3:6 «Авангарду» придётся прикладывать максимум усилий, если они хотят выиграть.



Омичи достаточно уверенно играют, но на третий период их сейчас не хватает. Но команда сделает выводы, так как счёт в серии 1-3 будет большой проблемой. Надо собраться вратарю «Авангарда» Бобкову, который претендует на попадание в сборную, — столько пропускать нельзя. Я думаю, что «Авангард» соберётся, включит всю мощь и победит либо в основное, либо в дополнительное время», — сказал Кожевников.



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