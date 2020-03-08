«Милан» — «Дженоа»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 26-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Милан» — «Дженоа».



Ставка: обе забьют за 1.84.



«Милан» сейчас снова проблемный, много скандалов внутри клуба, связанных с руководством. Я думаю, что это сказывается на команде, учитывая, что главный тренер Стефано Пиоли, скорее всего, команду покидает – это понятно уже сейчас, несмотря на то что впереди вся весна.



В этом матче я считаю «Милан» однозначным фаворитом. Но в связи с тем, что у «россонери» есть проблемы, у «Дженоа» также появляются шансы.



Думаю, можно ставить на «обе забьют», потому что «Милан» не славится своей обороной. Тем не менее у миланцев есть солидная атака. Учитывая ошибки, которые «Дженоа» регулярно допускает в обороне, думаю, что «обе забьют» — оптимальная ставка», — сказал Арустамян.



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