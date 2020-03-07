«МЮ» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити», который состоится 8 марта.



Ставка: ничья и тотал меньше 2.5 мяча за 5.25.



«У «Юнайтед» прослеживается успешная серия в последних дерби. Мне кажется, команда определилась с манерой игры при Сульшере и достаточно неплохо выглядит в последних матчах.



«Манчестер Сити» играет с перепадами. Хотя ещё недавно казалось, что всё плохое, что с «горожанами» могло на футбольном поле произойти, уже случилось. Но предложу поставить на ничью и ТМ (2,5).



«Юнайтед» и забивает мало, и пропускает мало. «Ман Сити» в последнее время с точки зрения зрелищности и результативности — не команда топ-уровня. Безусловно, трибуны будут гнать вперед «Юнайтед». И это обстоятельство может помочь «горожанам» сыграть лучше, потому что манкунианцы попытаются доминировать, что расходится с их стилем».



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