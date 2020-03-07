«Бернли» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 29-го тура АПЛ 7 марта

Известный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч АПЛ «Бернли» — «Тоттенхэм», который состоится 7 марта.



Ставка: ничья и обе забьют за 3.80.



«В этом противостоянии я бы предложил поставить на ничью и на то, что обе команды забьют. С одной стороны, в последних матчах с участием «Тоттенхэма» забивается как минимум 2,5 гола. Но в этом противостоянии, на мой взгляд, встретятся равные соперники.



«Бернли» будет помнить про унижение на выезде в первом круге. «Тоттенхэм» тогда разгромил соперника со счетом 5:0. Такие игры не забываются. И это добавит «Бернли» мотивации.



Обе команды достаточно уверенно смотрятся в последнее время, если говорить об их шансах как середняков. Но «Тоттенхэм» к этой касте отнести нельзя ни по амбициям, ни по мотивации.



Когда команда с такими возможностями, с таким статусом, играет ниже своего уровня, надо признать, что этот сезон был для нее провальным. И матчи против команд с похожим классом будут складываться для нее тяжело. Поэтому я жду ничью с забитыми мячами».



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