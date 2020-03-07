«Боруссия» М — «Боруссия» Дортмунд: ставка Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги 7 марта

Известный комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд в 25-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.78.



«Понятно, что обе эти команды по-прежнему претендуют на чемпионство. Кто бы что ни говорил — да, «Бавария» остаётся главным фаворитом, но мы отмечаем, что мёнхенгладбахская «Боруссия» не проигрывает очень давно. Хотя недавно довольно внезапно она потеряла очки в матче с «Хоффензаймом», но эта история случайная и дурацкая. Гладбах должен был забивать больше одного мяча, он много моментов пропустил и в итоге сыграл 1:1. Потом был безумный матч с «Аугсбургом», где была победа 3:2. По-прежнему мёнхенгладбахская «Боруссия» — это команда, которая дома играет намного лучше, чем в гостях. Сейчас Дортмунд она будет принимать дома.



У Гладбаха очень сильная атака, она быстрая и разнообразная. даже несмотря на то что дортмундская «Боруссия» два матча сыграла на ноль, мне кажется, не факт, что эта тенденция продолжится. Да, Дортмунд выиграл у «Вердера» 2:0, у «Фрайбурга» 1:0, но при этом обратите внимание на то, что это не самые и сильные и атакующие команды. Да, с ними дортмундская «Боруссия» справилась. Я не уверен, что она справится с гладбахской атакой, ведь уровень её нападающих намного выше дортмундской.



Мне кажется, что матч «Боруссия М» — «Боруссия Д» должен получиться результативным. Дортмунду нужна только победа, Гладбаху тоже нужна только она. В какой-то момент раскрываться, рисковать и атаковать придётся. Учитывая силу атаки обеих команд, я думаю, что будет много моментов и достаточно много забитых мячей. В этом матче я бы предложил рассмотреть ставку с подстраховкой: тотал больше 3 с расходом и коэффициентом 1.78. Мне кажется, что за 90 минут эти команды могут забить и четыре, и пять мячей, учитывая важность матча, ведь ничья никого не устроит».



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