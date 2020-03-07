«Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз и ставка Владимира Дехтярева на матч НХЛ 7 марта

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярёв дал прогноз на матч «Питтсбург» — «Вашингтон» в рамках регулярного сезона НХЛ.



Ставка: ИТБ 2.5 шайбы «Вашингтона» за 1.52.



«Я бы хотел предложить вам ставку на то, что «Вашингтон» забросит больше 2,5 шайбы. Это такая встреча, где именно атака выйдет на первый план. Сейчас как раз и у «Питтсбурга», и у «Вашингтона» есть проблемы в обороне, вратари не всегда выручают, но атака действует безупречно и к ней не может быть никаких вопросов.



Обе команды обладают мастерами высочайшего уровня, которые показывают остроатакующий хоккей. Мы увидим эту игру в атаке, к которой мы все привыкли. Отметил бы, что уже и Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за «Вашингтон». Овечкин выходит в лучшие снайперы НХЛ.



«Питтсбург», который ранее проиграл в шести встречах подряд, уже одержал две победы кряду. Здесь мы увидим противостояние двух хоккейных систем: Рирден против Салливана. Конечно же, Кросби и Овечкин. Этот спор, который идет с момента их появления в НХЛ, просто прекрасен. Мы будем наслаждаться этим хоккеем. Увидим большое количество шайбы, во что верю».



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