Нидерланды — Украина: прогнозы, ставки и коэффициенты на матч Евро-2020
14 июня 2020 года в матче группы С Евро-2020 на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Лондоне сборная Нидерландов примет команду Украины.
По оценке букмекеров, голландцы — фавориты грядущего противостояния. Поставить на победу «оранжевых» можно с коэффициентом 1.55. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на успех сборной Украины можно за 6.25 (15%). На ничейный исход предлагается коэффициент 4.20 (23%).
В группе С также сыграет сборная Австрии. Четвёртый участник квартета определится в стыковых матчах, которые пройдут с 26 по 31 марта этого года.
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