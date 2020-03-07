Нидерланды — Украина: прогнозы, ставки и коэффициенты на матч Евро-2020

14 июня 2020 года в матче группы С Евро-2020 на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Лондоне сборная Нидерландов примет команду Украины.



По оценке букмекеров, голландцы — фавориты грядущего противостояния. Поставить на победу «оранжевых» можно с коэффициентом 1.55. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на успех сборной Украины можно за 6.25 (15%). На ничейный исход предлагается коэффициент 4.20 (23%).



В группе С также сыграет сборная Австрии. Четвёртый участник квартета определится в стыковых матчах, которые пройдут с 26 по 31 марта этого года.



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