Россия — Дания: когда, где и во сколько пройдёт матч Евро-2020

С 12 июня по 12 июля 2020 года пройдёт чемпионат Европы по футболу. Сборная России в финальной части турнира попала в группу B, где также выступят команды Бельгии, Дании и Финляндии.



Третий матч на турнире команда Станислава Черчесова проведёт 22 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен». Соперником сборной России станет команда Дании. Начало встречи запланировано на 21:00 мск.



Обе команды заняли второе место в своей отборочной группе Евро-2020. Россияне пропустили вперёд сборную Бельгии, датчане оказались позади Швейцарии, опередив команды Ирландии, Грузии и Гибралтара.



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