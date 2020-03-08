«Бетис» — «Реал»: ставка Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры с коэффициентом 4.30

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 27-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Бетис» — «Реал Мадрид».



Ставка: «Бетис» победит за 4.30.



«Реал» пока располагается на первом месте в Примере, опережая всего на одно очко «Барселону». Матч для «Бетиса» также очень важен. В последнее время результаты не очень хорошие, но в составе «Бетиса» есть хорошие игроки: Каналес, Фекир, Бартра и другие. Эта игра очень важна для «Бетиса».



В последнее время ходят неприятные разговоры о главном тренере, так как результаты пока неудовлетворительные, а состав очень приличный. Думаю, что «Бетис» максимально сконцентрируется на этом матче, который является одним из самых важных в сезоне.



Для «Реала» матч также очень важен, особенно после победы над «Барселоной». Хорошо играли Винисиус, Тони Кроос, Каземиро, Рамос, Варан. Стоит ждать интересную игру, которая будет сложной для обеих команд.



Предположу, что матч завершится неожиданно. «Бетису» очень нужна победа, чтобы поменять динамику своих результатов. Думаю, что «Бетис» победит».



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