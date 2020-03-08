«Сибирь» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на четвёртый матч серии плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина «Сибирь» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Автомобилиста» за 1.75.



«Сибирь», конечно, даёт стране угля, мелкого, но… много. Честно говоря, ближе к концу второго периода в третьем матче я был уже уверен, что новосибирцы «спеклись». Да и вообще «Автомобилист» в течение всех без малого 70 минут выглядел свежее. Хотя нет, это не совсем правильное слово, скорее менее замученным. И во втором периоде он должен был новосибирцев дожимать, впервые в матче, да и вообще в серии выходить в счёте вперёд. Но, увы, нам так и не довелось посмотреть хотя бы минимальный отрезок матча, в котором бы «Автомобилист» вёл в счёте. В лучшем случае на табло была ничья, в худшем – свердловчанам пришлось отыгрываться. И вполне может так случиться, в что в этой серии мы так и не увидим побеждающий «Автомобилист». А жаль, интересно было бы посмотреть, как при этом изменится игра обоих участников серии.



Дальше возможны два пути развития событий, и варианты эти, в принципе, равновероятны. Понятно, что нынешний сезон, как регулярную его часть, так и особенно плей-офф «Автомобилист» уже профукал. Конечно, эту мысль Мартемьянов будет выбивать из голов своих подопечных всем, чем ни попадя, руками, ногами и тяжёлыми предметами, под руку попавшими. Потому что любой тренер вышестоящей команды при счёте 0-3 про себя верит, что его команде нужна лишь одна победа, а дальше пойдёт-поедет. Если он эту мысль из своих хлопцев выбьет, мы всё-таки можем и увидеть побеждающий «Автомобилист».



Но дело это почти невозможное. Зато куда больше вероятность того события, что хоккеисты для себя сезон уже закрыли. Тогда «Сибирь» действительно его закроет, и это будет самый лёгкий матч для новосибирцев в нынешнем плей-офф.



И всё-таки я продолжаю надеяться на «Автомобилист», хоть он и обрушил уже столько моих надежд. Не буду заглядывать далеко, а понадеюсь лишь на то, что в этой серии будет пятый матч. А уж как «Автомобилист» к нему придёт, вприпрыжку, верхом на палочке или поминая всуе всех святых – это его проблемы. Пусть победит хотя бы с самым минимальным преимуществом – и то будет слава богу».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.