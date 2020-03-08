«Рубин» — «Крылья Советов»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

Бывший защитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов».



Ставка: победа «Рубина» за 2.10, «Крылья Советов» не забьют за 2.15.



«Думаю, чем больше с «Рубином» будет работать Слуцкий, тем лучше он наладит и оборону, и переход в атаку. Уже в первой встрече было видно, что они больше владеют мячом, более аккуратны. И уже при новом тренере, который и сборную тренировал, и в Европе работал, ребята стараются. Но все-таки индивидуальное мастерство пока не очень высокое. Они будут прибавлять, думаю, с каждой игрой».



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