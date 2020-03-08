«МЮ» — «Манчестер Сити»: во сколько начало, где смотреть онлайн
В матче 29-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» 8 марта принимает «Манчестер Сити». Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире матч покажет «Okko Спорт».
Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех «Манчестер Юнайтед» оценён букмекерами коэффициентом 5.20.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.68, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.32. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.35.
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Команда Гвардиолы справедливо идёт фаворитом, но отсутствие Лапорта и Де Брёйне рискует выйти боком.
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