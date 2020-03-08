Биатлон. КМ-2019: прогноз Ольги Зайцевой на женский масс-старт в Нове-Месте

Двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на женский масс-старт в рамках этапа Кубка мира в Нове-Месте.



Ставка: Екатерина Юрлова в топ-6 за 4.00, Моника Хойниш в топ-6 за 3.50, Анаис Бескон в топ-6 за 3.48.



«Делаю прогноз на женский масс-старт. Погода в Чехии непредсказуемая – то снег, то дождь. Предполагаю, что Катя Юрлова займёт одно из первых шести мест, потому что в эстафете она показала первый ход на своём этапе, неплохо стреляла. В прошлом году в это же время на чемпионате мира в Остерсунде в масс-старте она заняла второе место. Я думаю, что её форма сейчас оптимальная и она может показать хороший результат.



Также в первую шестёрку я хочу включить Монику Хойниш из Польши. Эта спортсменка хорошо бежала масс-старт на чемпионате мира в Антхольце. Думаю, что она соберётся на стрельбу и будет стараться завоевать медаль.



В первую шестёрку также попадёт Анаис Бескон. Она сейчас одна из лучших в команде Франции, показала четвёртый ход в эстафете, стреляла хорошо, поэтому у неё все шансы попасть в первую шестёрку», — сказала Зайцева.



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