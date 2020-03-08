«Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на четвёртый матч серии плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина «Нефтехимик» — «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» за 1.90.
«А ведь вполне может так оказался, что третий матч серии, прошедший в Нижнекамске, и был тем самым подарком с барского плеча, которым «Ак Барс» милостиво одарил «Нефтехимик». Точнее, пытался одарить. Но «маленькие татары» подарка не приняли, а гонять свою команду до посинения в овертаймах, ожидая, когда соперник соизволит наконец забить победную шайбу, Дмитрий Квартальнов не стал. Ему ещё в этом сезоне играть и играть, и никакие силы лишними точно не будут, итак почти 13 минут переиграли. Мол, просили победу, намекали на братские отношения – так берите. Не смогли – так это ваши проблемы.
В общем, всё складывается так, что второго шанса, тем более в овертаймах, «старший брат» «младшему» давать не будет. Конечно, разносить маленка в пух и прах на глазах его собственных болельщиков тоже не станет, но и не пощадит. То есть, как ни крути, вырисовывается у нас спокойная и уверенная победа «Ак Барса» с преимуществом хорошо если в пару шайб. А то ведь «большие татары» могут забросить на второй минуте, а потом это преимущество держать до конца. И удержать, между прочим.
То есть победа гостей. Конечно же в основное время, с преимуществом не более чем в две шайбы».
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