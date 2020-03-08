«Спартак» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на 4-й матч серии Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина «Спартак» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Динамо» с ОТ за 1.90.



«Слава богу, наконец-то это случилось! Потому что если бы, получив три штуки с обоими вратарями к середине пятой минуты и отыграв их к середине матча, вновь проигрывая и вновь уже в самом конце, «Спартак» проиграл бы и этот матч… Я не знал бы, что и думать. Наверное, подумал бы, что Олег Знарок где-то здорово обидел Фортуну и она ему за это жестоко мстит.



Правда, эта победа ничего особенного в серии не меняет. В наличии примерное равенство соперников, а двойной задел, которые бело-голубые создали себе в двух первых матчах, ведь всё равно никуда не делся и продолжает нависать над красно-белыми дамокловым мечом.



Что же нам ждать дальше? Конечно, хотелось бы дождаться, как и планировалось ранее, счёта 2-2 в серии. Увы, таков счёт был бы возможен после 1-1, а после 2-0 его вероятность резко снижается, даже с учётом спартаковской победы в третьей игре. Получат ли красно-белые благодаря этой победе дополнительный стимул? Конечно. Но и общая усталость, причём не столько физическая, сколько психологическая, тоже даст о себе знать.



Поэтому внутренне желая «Спартаку» победить в четвёртом матче, тем не менее вижу в нём победу «Динамо». Да, опять нелёгкую, а лёгкого в этой серии нет вообще ничего. Да, минимальную. Да, вполне возможно, что и за пределами основного времени. И всё-таки бело-голубые победят и практически решат исход всей серии».



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