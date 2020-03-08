«Торпедо» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на 4-й матч серии Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина «Торпедо» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-2.5) за 2.80.



«В третьем матче серии, в славном городе на слиянии Волги и Оки, случился у нас, друзья, выражаясь языком кинематографической классики, «последний выдох господина Пэже». То есть «Торпедо» не только выпрыгнуло из штанов, но в этом безудержном прыжке пробило головой крышу «Нагорного» и чуть не улетело к звёздам. С любым другим соперником по КХЛ это наверняка принесло бы удачу, но не с ЦСКА, на всех парах несущемся к своему второму Кубку Гагарина. С ЦСКА этого хватило только на то, чтобы проиграть в четвёртом периоде и не быть покрытыми позором и матом в родном городе.



В чём можно быть уверенным точно? В том, что на второй подряд такой прыжок с соизмеримым по мощности нервным надрывом «автозаводцев» уже не хватит. Не то нынче «Торпедо», чтобы проводить два матча подряд на пределе всего, чего только у тебя есть. В принципе, ЦСКА в четвёртом матче может брать нижегородцев голыми руками. Понятно, что и в предыдущих трёх матчах особых рукавиц «армейцам» и не было нужды надевать, но там хоть попотеть пришлось, хоть иногда. Но теперь, думается, и этого не понадобится.



Быть может, нижегородцы даже забьют одну шайбу – но это максимум, который даст им ЦСКА, который, не перенапрягаясь, забьёт в три-четыре раза больше хозяев. Поэтому поставить на фаворита с зазором в 2,5 и более – думается, будет самым правильным решением в данной ситуации».



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