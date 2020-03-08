«Бавария» — «Аугсбург»: ставка Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч «Бавария» — «Аугсбург» в 25-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-2.5) за 1.76.



«Забегая вперёд, надо сказать, что «Аугсбург» для «Баварии», как правило, клиент. Они географические соседи, но это не дерби. «Аугсбург» редко оказывает «Баварии» серьёзное сопротивление в матче, который носит важное турнирное значение. Этот матч важен «Баварии», потому что борьба за чемпионство продолжается, и она довольно напряжённая. «Бавария» пока не ушла в серьёзный отрыв, она не может позволить себе расслабиться и где-то потерять очки.



Несмотря на потерю Роберта Левандовского, в матче против «Шальке» «Бавария» на своём поле должна не просто много атаковать, она по-другому просто не будет играть. «Бавария» будет создавать много моментов. У «Аугсбурга» проблемы в обороне, у него проблемы с вратарем довольно серьёзные. Голкипер ошибается практически в каждом матче. Я думаю, что всем этим «Бавария» воспользуется. Она должна не просто побеждать, а побеждать с большим отрывом.



Без Роберта Левандовского есть другие варианты в атаке. Может быть, Гнабри сыграет центрального нападающем, может быть, это будет Томас Мюллер. Очень сложно представить, за счёт чего «Аугсбург» может как-то помешать «Баварии».



Матч против «Шальке» в Кубке получился для «Баварии» несколько неоднозначным. Было много моментов, но всего один забитый мяч. С другой стороны, «Баварии» ведь и этого хватило. «Аугсбург» очень давно не может выиграть. Кроме всего прочего, команда находится не в лучшей форме.



Мне кажется, что здесь стоит рассматривать вариант со ставкой на уверенную победу «Баварии», например с форой (-2,5) и коэффициентом 1.76. Я думаю, это вполне рабочий вариант. Если «Бавария» не будет транжирить свои моменты, то эта ставка сыграет».



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