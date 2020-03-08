«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз Дениса Казанского на матч 21-го тура РПЛ
Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат».
Ставка: ТМ 2.25 мяча за 1.73.
«Обе команды, когда встречаются в Москве, не могут забить много мячей. Низовые матчи и после перерыва у двух клубов — что у «Локомотива» с «Зенитом», что у «Ахмата» с «Ростовом». Разные матчи, но один результат.
В этом матче всё намекает на то, что четвёртый год подряд в этой встрече будет «низ». «Ахмат» приедет в Москву не проигрывать. И если «Ахмат» сумел сдержать «Ростов», думаю, у Шалимова есть хорошие аргументы в этой встрече. Сыграю ТМ (2,25) за 1,73».
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