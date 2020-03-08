«Спартак» — «Динамо»: прогноз «Чемпионата» на четвёртый матч серии плей-офф КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 4-й матч серии 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина «Спартак» — «Динамо» Москва.
Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.98.
«Эта серия, как и ожидалось, становится украшением первого раунда Кубка Гагарина — 2020 в Западной конференции. Пока «Йокерит» деклассирует «Локомотив», а «Витязь» с «Торпедо» плачут, колются, но продолжают есть кактус, московское дерби даёт огня.
Удивительно другое: сыграны уже три матча, в каждом из которых забрасывалось как минимум шесть шайб. Это при том, что в регулярном чемпионате все четыре очные встречи выдались низовыми, да и в целом «Спартак» с «Динамо» не склонны пропускать пачками.
Потому не будем мудрить и пытаться угадать победителя, а поставим на общий низ. Командам пора сплясать от печки и провести дебют без ошибок. Цена ошибки повышается с каждой новой игрой. Мы бы выбирали между ТМ 4.5 шайбы за 1.98 и ставкой «гол в каждом периоде — нет» за 1.90».
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