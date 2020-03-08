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«Лилль» — «Лион»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции 8 марта 2020 года

«Лилль» — «Лион»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции 8 марта 2020 года
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч чемпионата Франции «Лилль» — «Лион».

Ставка: ТМ 2.5 мяча за 1.77.

«Лион», к сожалению, расстроил нас в матче с «ПСЖ». Не смогла команда сыграть надёжно в обороне, напропустила голов, но по-прежнему, мне кажется, что ключевая история для «Лиона» — попробовать играть максимально аккуратно.

«Лилль» в принципе команда низовая. Даже на домашних матчах эти ребята играют достаточно осторожно. Сейчас в таблице «Лилль» выше, чем «Лион». Он практически в Лиге чемпионов. Для них, может быть, даже ничья будет неплохим результатом.

Я думаю, что в этом матче обе команды будут действовать аккуратненько. В этом смысле мне нравится ставка на тотал меньше 2,5 в этой встрече. Я думаю, большого количества голов здесь ждать не стоит. Так что в матче «Лилль» — «Лион» я выбираю ставку тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1.77».

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