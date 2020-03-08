«Ювентус» — «Интер»: во сколько начало, по какому каналу покажут матч

«Ювентус» принимает «Интер» в центральном матче 26-го тура Серии А. Встреча пройдёт 8 марта. Начало — в 22:45 мск. В прямом эфире матч покажет «Матч ТВ».
Аналитики в прогнозе на матч «Ювентус» — «Интер» делают выбор в пользу команды Криштиану Роналду. Сделать ставку на «Ювентус» в букмекерских конторах можно за коэффициент 2.25. Победа «Интера» оценивается букмекерами коэффициентом 3.54.
Букмекеры склоняются к тому, что матч Серии А «Ювентус» — «Интер» будет низовым: тотал голов меньше 2.5 идёт за коэффициент 1.85, а тотал голов больше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.06.
По мнению экспертов, лучшие шансы на гол в матче Серии А «Ювентус» — «Интер» у Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку. Сделать ставку на точный выстрел Роналду можно с коэффициентом 1.90. Гол Лукаку идёт за коэффициент 2.40.
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