«Спартак» — «Краснодар»: прогноз и ставка Игоря Гамулы на матч чемпионата России

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар», который состоится 9 марта.



Ставка: победа «Краснодара» с нулевой форой за 2.02..



«Весенняя часть российского футбола стартовала. Первые матчи проходят очень весело, азартно и интересно. Сегодня я сделаю прогноз на матч между “Спартаком” и “Краснодаром”. Безусловно, это вывеска тура. И вообще в этом туре много топовых матчей. Чего только стоит ещё одно увлекательное противостояние между “Ростовом” и ЦСКА.



“Спартак” сейчас на коне, в эйфории. Они победили в двух дерби — с “Динамо” и с ЦСКА. Тедеско бегает, прыгает. Фанаты уже считают, что их клуб поймал бога за что-то. После победы над «армейцами» “Спартак” наверняка захочет закрепить свой успех, но в этот раз им будет очень тяжело. Посмотрим, что они покажут.



От “Краснодара” мы всегда ожидаем большего, ведь команда строится уже не первый год и свои плоды принести обязана. Очередной сезон, когда мы надеемся, что “быки” составят конкуренцию клубам из топ-3 и войдут в зону Лиги чемпионов. В Лиге Европы они уже показали себя, так что теперь им нужно затащить на свой прекраснейший газон команды вроде “Реала” или “Барселоны”, которые встретятся им в групповом этапе ЛЧ.



Что касается матча со “Спартаком”, то я ожидаю огромное количество мячей. Хозяин поля просто обязан давить своего гостя, а “Спартак” находится в прекрасной форме — как в физической, так и в эмоциональной. Но мне не особо верится, что “Краснодар” проиграет. Поэтому я остановлю свой выбор на победу «Краснодара» с форой (0). Мне кажется, что команда Галицкого является фаворитом этой встречи, но вместо победы можно подстраховаться нулевой форой. Коэффициент тоже хороший».



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