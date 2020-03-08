Россия — Дания: ставки и прогнозы на матч Евро-2020 13 июня
С 12 июня по 12 июля 2020 года пройдёт чемпионат Европы по футболу. Сборная России попала в группу B, где также выступят команды Бельгии, Дании и Финляндии.
Третий матч на турнире команда Станислава Черчесова проведёт 22 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен». Соперником сборной России станет команда Дании. Начало встречи запланировано на 21:00 мск.
По оценке букмекеров, датчане — фавориты матча. Поставить их победу можно за 2.10. Это примерно 45% вероятности. Сделать ставку на сборную России предлагается с коэффициентом 3.80 (25%). На ничью можно поставить за 3.25 (30%).
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
Испанию и Германию ждёт провал на Евро-2020? Прогноз: кто победит, шансы сборной России
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