Франция — Германия: ставки и прогнозы на матч Евро-2020
16 июня 2020 года в матче группы F Евро-2020 на стадионе «Альянц арена» в Мюнхене сборная Германии примет команду Франции. Начало встречи запланировано на 21:00.
По оценке букмекеров, сборная Германии — фавориты грядущего противостояния. Поставить на победу команды Йоахима Лёва можно с коэффициентом 2.30. Это примерно 40% вероятности. Сделать ставку на успех сборной Франции можно за 3.05 (31%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.30 (29%).
В группе F также сыграет сборная Португалии. Четвёртый участник квартета определится в стыковых матчах, которые пройдут с 26 по 31 марта.
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