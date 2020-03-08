«Торпедо» – ЦСКА: прогноз Александра Кожевникова на 4-й матч серии Кубка Гагарина — 2020

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на 4-й матч серии 1-го раунда Кубка Гагарина «Торпедо» – ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА за 1.45.
«Здесь, по-моему мнению, все очевидно — победа армейцев более чем предсказуема. Они также хотят как можно скорее пройти дальше и немного отдохнуть перед вторым кругом. Команда, безусловно, мощнее и сильнее. Настрой запредельный, действуют с оптимизмом, это видно по игре.
Все, конечно, бывает, но у горьковчан шансов, по сути, нет в этой серии и в этом сезоне. Две победы у них зашли хорошо, в третьем матче нижегородцы сопротивлялись сильнее, но недостаточно. А по ЦСКА заметно заранее, что серия уже будто выиграна. Они именно так и считают. Так что в очередной раз настроятся на победу и закончат все в четвертом матче. После чего можно смело идти отдыхать, но не особо долго. Расслабляться нельзя, времени на раскачку нет. Впереди новые матчи и не менее грозные соперники. «Сухарей» не будет, а вот победа в одну шайбу — да. Такой исход, по большому счету, более чем вероятен", — сказал Кожевников.
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