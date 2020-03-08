«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч 21-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат».
Ставка: победа «Локомотива» и тотал меньше 2.5 мяча за 3.25.
«Ахмат» на неделе играл кубковую встречу с «Зенитом». 120 минут играли, много сил потратили, да еще и негативный результат. К тому же грозненцы на границе зоны стыков, всего 20 очков в активе. Ну и давненько «Ахмат» не выигрывал. Последняя победа — в матче с «Оренбургом» в ноябре. Но в последних 8 матчах только 1 победа у грозненцев. Избежать стыков будет очень сложно.
У «Локомотива» свои задачи и расклады. В клубе есть разночтения между тренерским штабом и руководящим, то есть между Сёминым и Кикнадзе. Никого в итоге не купили. Есть Эдер, Миранчук, Жемалетдинов, есть люди, способные что-то придумать в атаке.
Вряд ли будет яркий, результативный матч. У тех и других скудноватая атака в плане импровизации. Но «Локомотив» играет дома. Плюс в этом туре «Ростов» играет с ЦСКА, а «Спартак» — с «Краснодаром». Кто-то точно очки потеряет. «Локо» может этим воспользоваться.
Рассмотрел бы победу «железнодорожников» через тотал меньше 2,5 мяча за коэффициент выше тройки. Если не верите в победу «Локо», считаете, что «Ахмат» упрётся, то за 1,8 можно взять вариант «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча». Можно и просто сыграть тотал меньше».
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