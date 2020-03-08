«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат».



Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1) за 2.30.



«Приятно было смотреть, как «Ахмат» сражался с «Зенитом» в кубковом матче. Вели грозненцы, но все-таки не удержали победу, а потом уступили в овертайме. Класса не хватило. Но отдача была на высшем уровне. Сил, правда, затратили очень много. А сейчас выездная встреча с мощным соперником. Сложно будет «Ахмату» выдать такой же уровень, как с «Зенитом». Силенок не хватит.



«Локомотиву» необходимо брать три очка, тем более у конкурентов сложные матчи в этом туре. Надо брать своё. С настроем в такой ситуации проблем быть не должно, а в классе «Локомотив» превосходит «Ахмат», тем более уставший после Кубка России.



Предложу сыграть «Локомотив» с форой (–1)».



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