«Бетис» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании 8 марта 2020 года

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 27-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Бетис» — «Реал Мадрид».



Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 1.80.



«Бетис» уже не выигрывает шесть матчей подряд, но только в двух из них он не забивал. Была ничья с «Леганесом» — 0:0. Кроме того, проиграли «Хетафе» — 0:1. Если поражение от «Хетафе» выглядело не совсем закономерным, а вот с «Леганесом» очень плохо играли. Были матчи с «Мальоркой» и «Валенсией»: в одном позволили сопернику отыграться, в другом сами забили в концовке, но это не помогло. Сейчас ситуация такова, что «Бетис» недалеко от зоны вылета. Конечно, те вливания, которые сделали руководители «Бетиса», не для борьбы за выживание. И сейчас «Бетису» надо рисковать, лезть вперед, играть агрессивно и смело. Состав к этому располагает.



У «Реала» все нормально, все хорошо — первое место после победы в «класико». Но в обороне все равно у «Реала» есть проблемы. Мы видели, сколько могла забить «Барселона», «Леванте» забил один мяч, а мог и больше, «Сельта» два забила, «Осасуна» забила. Думаю, что «обе забьют» в предстоящем матче — нормальный вариант. Исторически в Севилье команды обмениваются забитыми мячами. В последний раз в январе 2014-го команды не обменивались голами в Севилье. В прошлом сезоне «Реал» проиграл дома 0:2, а в первом круге нынешнего было 0:0. На этот раз голы должны быть.



За 1,8 сыграю «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.