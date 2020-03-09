«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.00.



«Спартак» — «Краснодар» — большая игра, но вряд ли она затмит то, что было совсем недавно на «Открытие Арена», когда гостил ЦСКА и кубковый матч превратился в невероятный огонь. Здесь будет немножко попроще, но страстей тоже будет достаточно. Сергей Лапочкин судит, а это значит, что будет много жёлтых карточек.



Событий будет много, но я думаю, что все они сконцентрируются в тайме втором. Так было у «Краснодара» в матче с «Уфой». Он не приедет в Москву проигрывать, а «Спартаку» будет тяжело. Думаю, что будет ничья в первом тайме, а тотал второго тайма будет больше, чем первого. Там придут все голы. Мне кажется, что фактор усталости может повлиять на «Спартак», что повлечёт за собой ошибки, которые случатся во втором тайме. Тотал второго тайма больше первого – вот на чём я предлагаю вам сфокусировать внимание», — сказал Казанский.



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