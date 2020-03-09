«Барыс» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матчи серии 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Барыс» — «Металлург» Мг.
Ставка: победа «Барыса» минимум в 2 шайбы за 2.80.
«Вот и «Магнитка», похоже, наигралась в нынешнем сезоне. А может быть, и на несколько сезонов вперед. По информации, долетающей из совершенно нехоккейных источников, есть все основания предположить, что совсем скоро, возможно уже в сезоне-2020/2021, некому будет так бережно заботиться о команде, как это делал Виктор Рашников. Конечно, довести столь культовую команду до состояния саратовского «Кристалла» вряд ли удастся, но я бы не спешил с выводами.
Впрочем, это всё «Магнитку» ожидает впереди, и летом мы будем внимательно следить за развитием событий на Урале. Что же касается событий текущих, то, на мой взгляд, на вторую победу сил у магнитогорцев уже не хватит. В столице братского Казахстана уральцы, безусловно, лягут костьми, но закавыка в том, что «Барыс» чётко понимает, что делать даже в таких случаях. И свою линию всё равно догнёт.
Поэтому в нынешней серии для «Магнитки» пять матчей – это объективный предел. Не будем забывать, с какого места она вообще выходила в плей-офф и какие перипетии при занятии этого места переживала в течение сезона. Останься на втором месте Востока «Авангард», уровень мотивации для «Магнтики» сразу взлетел бы на недосягаемую высоту, тут бы искры летели во все стороны. А от проигрыша «Барысу» магнитогорским ни тепло, ни холодно.
«Барыс» победит, то есть спокойно и даже в какой-то мере скучно и засушливо переедет «Магнитку» в четвёртый раз со счётом типа 2:0, сделает всё это в основное время и без особых передряг выйдет в следующий этап Кубка Гагарина», — сказал Лебедев.
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