«Барыс» — «Металлург»: прогноз Владимира Дехтярева на игру КХЛ

Хоккейный эксперт Владимир Дехтярев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Металлург».



Ставка: победа «Барыса» в матче за 1.52.



«Здесь я бы предложил сделать сразу две ставки. Обращаемся к сайту ФОНБЕТ. Хочу предложить вам сделать ставку на то, что «Барыс» одержит итоговую победу в этом матче. А вторая ставка — это тотал на «Барыс» больше 2.5 шайбы.



«Барыс» играет дома, а значит, будет стремиться сделать всё, чтобы закончить эту серию и начать подготовку ко второму раунду плей-офф. С одной стороны, «Барыс» не показывает ничего сверхъестественного. «Магнитка» вполне могла бы пройти «Барыс», но и «Металлург» пока ничего не может предложить в ответ «Барысу».



Не хватает креатива в атаке. Вратари допускают какие-то немыслимые ошибки. Одна ошибка может перечеркнуть все старания команды. В предыдущем матче так случилось у «Металлурга». Поэтому я думаю, что сейчас «Барыс» способен одержать итоговую победу в матче с учётом овертайма, плюс «Барыс» вполне способен забросить больше 2,5 шайбы.



«Барыс» будет стремиться играть в атаку. Понятно, что не с первого периода, но постарается взять инициативу в свои руки, чтобы показать, насколько команда сейчас нацелена закончить первый раунд. Понятно, что никто не будет оголять тылы или идти вперед сломя голову. Но при этом если «Барыс» первым забросит шайбу, то «Магнитке» придётся раскрываться, а тут как раз и будут возможности проводить контратаки, как это любит «Барыс».



«Магнитка», проигрывая в серии 1-3, вынуждена играть активно в атаке и идти вперёд, а «Барыс» этим воспользуется», — сказал Дехтярёв.



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