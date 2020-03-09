«Ростов» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч 21-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

Ставка: гол Шомуродова за 2.56.



«ЦСКА, если брать основное время, два матча сыграл вничью. Из Кубка России в итоге вылетели. Но мне понравилось то, что и при счёте 0:2 ЦСКА продолжал играть в тот же футбол, что и планировал изначально. Сравнять удалось, а дальше всё было на тоненького. «Спартак» выиграл, и по делу.



ЦСКА старается играть в контроль в каждом матче, старается больше проводить времени на чужой половине поля. Ошибки есть, особенно в обороне. Где-то это даже катастрофа. Но ничего сделать пока нельзя. Кадров нет. Но в атаке класс ЦСКА виден, он чувствуется. Моменты создаются.



«Ростов» дома будет играть от ножа, от себя. И здесь мы можем ожидать игру на встречных курсах. Для «Ростова» матч очень важен. Команда претендует на топ-3. И если она туда попадёт, то, думаю, со всеми слухами о финансовых проблемах история закончится. Это будет сигнал для властей.



Очень тяжело здесь прогнозировать исход. На три результата матч. Поэтому я выберу гол Элдора Шомуродова. Он стремится проявлять себя во всех важных встречах. «Спартаку» неоднократно забивал, забивал и ЦСКА в Москве. Думаю, и сейчас ему по силам помочь «Ростову», тем более оборона ЦСКА выглядит неубедительно», — сказал Титов.



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