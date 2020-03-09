«Спартак» — «Краснодар»: дай точный прогноз — получи бонус 500 рублей!

Сегодня, 9 марта, в матче 21-го тура РПЛ «Спартак» примет «Краснодар». Смотреть прямую видеотрансляцию игры можно будет на «Матч Премьер» с 16:30 мск. А ещё можно получить бонус от ФОНБЕТ, для этого нужно сделать точный прогноз на победителя встречи!



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