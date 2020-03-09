«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар» в 21-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: «Спартак» не проиграет и обе забьют за 2.29.



«Спартак», здорово вошедший в весну, обыгравший в дерби «Динамо», а затем и ЦСКА в очень красивом и эмоциональном матче, сыграет с «Краснодаром». Да, скорее всего, потеряли Зелимхана Бакаева, и он, вероятно, не сыграет в предстоящем матче. Но у «Краснодара», как мы видели по первой игре с «Уфой», большие проблемы в организации игры, да и по кадрам тоже. У «Краснодара» по-прежнему в лазарете основная группа футболистов. Понятно, что это оправданием каким-то служить не может. Но тем не менее это действительно серьезные потери. Если в первом матче пара Сорокин — Кайо в центре обороны смотрелась более-менее нормально, то со «Спартаком» будет непросто. Не выйдет Бакаев, так выйдут Ларссон с Понсе, Соболев сыграет. Придётся помучиться.



«Спартак» дома при своих сумасшедших, яростных болельщиках в хорошем настроении, ну и на отличном ходу. Да, много эмоций спалили в игре с ЦСКА, но, думаю, достаточно времени до понедельника, чтобы восстановиться и физически, и эмоционально.



Думаю, здесь «обе забьют» тоже напрашивается. «Спартак» играет в три центральных защитника, но проблемы всё равно имеются. ЦСКА забил два, а мог забить и больше. У «Краснодара» же мощная группа атаки: Берг, Ари, Шапи, Фернандеш. Мусаев неплохо их подвигал в игре с «Уфой». Думаю, со «Спартаком» будет даже попроще.



«Спартак» играет дома и, думаю, не проиграет, поэтому мой вариант «1X и обе забьют» за 2,29», — сказал Генич.



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