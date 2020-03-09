«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч 1-го раунда Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Авангард» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.45.



«Как и было предсказано изначально, после четырёх матчей «Авангард» и «Салават Юлаев» ни к чему не пришли и теперь сыграют серию до двух побед. И впереди их ожидает пятый матч серии, победитель которого, если верить энхаэловской статистике, выигрывает серию в 89% случаев. Осталось только определить, кто же станет победителем этого самого пятого матча.



Скажу честно, по моему глубокому убеждению, «Авангард» должен брать эту серию даже в том случае, если окажется в числе тех 11 процентов, что выигрывали в серии, проиграв пятый матч. Вопрос заключается лишь в том, что «ястребам», как наркоманам со стажем, необходима постоянная эмоциональная подпитка со стороны, причём чаще всего в брутальном виде. Ну, там вывести в чистое поле и приставить лбом к стенке, проиграть третий матч в серии и конкретно в ней подвиснуть. Не зря же у нас за всю историю Суперлиги, когда играли до трёх побед, было зафиксировано всего пять случае отыгрыша с 0-2. Один раз так отыгралась «Лада» и четыре раза «Авангард» (дважды с «Динамо» и дважды с «Магниткой). Причём «Авангарду» принадлежит абсолютный рекорд Суперлиги, когда он умудрился отыграться, проиграв вначале два домашних матча.



То есть омским балашихинцам, как матёрым бильярдистам, неинтересно выигрывать просто так. Им обязательно надо закатить «свояка» от двух бортов и двух рикошетов, иначе жизнь кажется им серой.



И всё-таки я полагаю, что «Авангард» возьмёт пятый матч серии. Возможно, отыгравшись в нём с 0:3, возможно, каким-нибудь ещё чудным образом. Возможно, за пределами основного времени. Но победит лишь для того, чтобы потом проиграть шестой матч в Уфе и героически вытащить серию в последней игре», — сказал Лебедев.



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