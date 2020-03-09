«Спартак» — «Краснодар»: ставка Георгия Черданцева на матч РПЛ

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев сделал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар».



Ставка: обе забьют за 1.98.



«Думаю, у «Краснодара» есть все шансы на победу в этом матче. Коэффициент на победу гостей очень большой, и это правильно, так как «Спартак» на своём поле смотрится фаворитом. Но после 120 минут против ЦСКА основной состав «Спартака», я полагаю, устал. А равноценных замен нет.



Мотивация в РПЛ у «Краснодара» существенно выше, чем у хозяев. Из этого не следует, что «Спартак» будет «возить тележку» с «Краснодаром». Но я думаю, что «Краснодар» будет лучше готов конкретно к этому матчу.



И всё же я не возьмусь ставить на гостей. Потому что на своём поле «Спартак» со своими болельщиками, эмоциями и позитивом после победы в дерби может нивелировать преимущества «быков».



Поэтому я бы взял очень простую ставку — «обе забьют». «Спартак» пропустил два от ЦСКА, причём сам себе привёз. А «Краснодар» явно приедет играть на победу. На один гол он совершенно точно может наиграть. Ну а на своём поле «Спартак» в любой форме на голы должен претендовать всегда, дома он почти всегда забивает.



Таким образом, без долгих рассуждений, беру ставку «обе забьют», — сказал Черданцев.



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