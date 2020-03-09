«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на игру 21-го тура Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: «Краснодар» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.25.



«Ужас, конечно, что происходит с «Краснодаром». Я сейчас про количество травм, причём люди выбывают на долгие сроки. Сколько уже нет Классона? Как долго отсутствует Кабелла? Это печально. Но резервы находятся, подключают молодёжь. Но даже дома с «Уфой» «Краснодару» было сложно. Посмотрим, как получится в Москве. Но я бы отметил, что в этом матче даже где-то полегче будет краснодарцам. «Спартак» полностью закрываться не будет, а класс исполнителей «Краснодара» в атаке очень высок.



«Спартак» провёл затяжной, эмоциональный матч с ЦСКА. Но не думаю, что он выйдет выхолощенным. Сборы только закончились. Сил ещё полно, а эмоциональный фон положительный. Да и Тедеско этим не сбить с толку, в Германии часто играют по несколько раз в неделю. Он внушит футболистам, что это нормально.



Мне всё-таки кажется, что мы не увидим такого яркого футбола, как в кубковом дерби. «Спартак» понимает, что с «Краснодаром» раскрываться опасно. Скорее это будет похоже на матч с «Динамо». Но я не жду, что «Спартак» проиграет. Всё-таки за неделю эмоций спартаковцы много потратили. Здесь их может не хватить. Поэтому я выберу ставку «Краснодар» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча», — сказал Титов.



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