«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу 21-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар».
Ставка: победа «Спартака» за 2.70.
«Спартак», обыграв в принципиальном матче «Динамо», подходит к предстоящей игре в хорошем психологическом состоянии. У москвичей очень хорошо проявляет себя Бакаев, футболист забивает сам и раздаёт голевые передачи партнёрам. Кроме того приобретение Соболева должно положительно сказаться на игре москвичей в атаке.
«Краснодар» выиграл в прошлой игре больше за счёт определённого везения, чем благодаря качественным действиям. У команды очень много потерь в составе, что, конечно, негативно скажется на результатах команды в решающих встречах. В частности, отсутствие в центральной зоне обороны Спаича может доставить команде большие проблемы в игре со «Спартаком».
Учитывая кадровые сложности гостей, а также хорошее эмоциональное состояние «Спартака», думаю, что хозяева одержат победу в предстоящем поединке», — сказал Непомнящий.
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