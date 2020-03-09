«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Вуйтека на игру плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Авангарда» с учётом ОТ за 1.45.
«В данной игре я бы поставил на «Авангард». В прошлом матче он показал очень хорошую игру и крупно выиграл, а сейчас и вовсе будет играть дома. Но эта игра сложится по-другому, Уфа будет играть от обороны. В этом матче будет борьба, поэтому я считаю, что «Авангард» победит, но не крупно, и, возможно, игра затянется до овертайма.
В прошлой игре «Авангард» развивал события, как и в третьем матче, только во втором периоде ошибки те же не допустили, не позволили забить уифмцам и в конечном итоге одержали победу. Но опять же, это равные команды, и результат будет зависеть от того, как сложится игра в самом начале.
Думаю, что этот матч не будет отличаться от предыдущих и получится результативным. Командам по силам забросить пять-шесть шайб, имея в составах хороших снайперов, которые могут забить в любой момент в любое время», — сказал Вуйтек.
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