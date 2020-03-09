«Зенит» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на игру 21-го тура Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Уфа» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: ничья в 1-м тайме и победа «Зенита» в матче за 3.75.
«Смотрел целиком матч «Уфы» в Краснодаре. Могу сказать, что уфимцы понравились, особенно в первом тайме, когда здорово выбегали в контратаки. Ну и временами «Краснодар» выглядел растерянным. В итоге, правда, класс сказался.
«Уфа» отличается дисциплиной, всегда знает, что ей нужно делать. Нет у неё такого мандража, как у многих команд, которые находятся в самом низу таблицы. Запас есть, и «Уфа» чувствует себя достаточно уверенно.
Но с календарем на старте этой части сезона не очень повезло. Два таких выезда сразу. Против «Зенита» будет сложно. Он не выиграл у «Локомотива», сложная встреча была в Кубке России в Грозном. «Зениту» хочется уже уверенной победы.
Не знаю, выйдет ли Дзюба. От него, конечно, «Зенит» прилично зависит.
Если быстро не забьет «Зенит», у него могут быть проблемы. «Уфа» умеет обороняться и контратаковать. Но я всё-таки думаю, что сценарий будет тем же, что и в Краснодаре. Первый тайм «Уфа» вытерпит, а во втором «Зенит» добьётся победы», — сказал Титов.
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