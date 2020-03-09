«Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Лестер» — «Астон Вилла».
Ставка: победа «Лестера» и меньше 3 мячей в матче за 4.20.
«Лестер» в последних матчах выглядит плохо. У команды есть проблемы с реализацией, с атаками, не говоря уже о победах. Однако «Лестер» не настолько плох, чтобы не выиграть у «Астон Виллы» сейчас. В особенности, если вспоминать матч первого круга и его результат («лисы» выигралм со счетом 4:1).
Я жду, что игра получится низовой, а «Лестер» победит. Сомневаюсь, стоит ли ставить на гол «Астон Виллы». Наверное, этот прогноз лучше не брать во внимание. «Астон Вилла» в этом сезоне выглядит достойно, но сейчас не тот случай, когда в команду, в ее голы можно верить», — сказал Казаков.
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